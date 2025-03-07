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Turistik Doğu Ekspresi’nin Erzurum geçiş dronla görüntülendi!

Turistik Doğu Ekspresi'nin Erzurum geçiş dronla görüntülendi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.03.2025 21:25
Erzurum Valiliği Basın ve Halk İlişkiler Müdürlüğü çalışanları, Turistik Doğu Ekspresi'nin geçişini takip etti. Kars sınırından geçerek Horasan ilçesi ile birlikte Erzurum sınırlarına giren trenin makinist bölümünden geçişi görüntüleyen ekip, ekspres ile karla kaplı manzaraları kayıt altına aldı. Yerleşim birimlerini tek tek geçip, Erzurum İstasyonu'na yanaşan treni anbean görüntüleyen kameramanlar, ekspresin tarihi köprüler üzerinden geçişini de çekti. Yoğun kar yüzünden rayların bile kaybolduğu yolda ilerleyen treni Aşkale-Erzincan sınırına kadar takip eden Basın ve Halk İlişkiler Müdürlüğü, güzel manzaranın görüntülerini paylaştı.
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Turistik Doğu Ekspresi’nin Erzurum geçiş dronla görüntülendi!
Turistik Doğu Ekspresi’nin Erzurum geçiş dronla görüntülendi!
Turistik Doğu Ekspresi'nin Erzurum geçiş dronla görüntülendi!
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