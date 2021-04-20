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Türbe içerisinde TikTok videosu çekti! Çiğdem Hazar Şeker gözaltına alındı! Son durum ne? Canlı yayında aktardı

A Haber
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Giriş: 20.04.2021 09:40
Güncelleme:20.04.2021 09:45
Daha önce birçok kez skandal videolarla tepki çeken TikTok'ta yeni bir rezalet yaşandı. Çiğdem Hazar Şeker isimli kullanıcı Ramazan ayı için sözde bir video çekti. Ancak videoda ne Ramazan ayına ne de İslam'a uygun davrandı. Türbeye giren Çiğdem Hazar Şeker, Sami Yusuf'un seslendirdiği bir ilahide ağzını oynatarak elindeki Yasin cüzüyle türbe içinde dalga geçer gibi hareketler yapıp sandukaya kapandı. Büyük tepki çeken şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili son gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. Sorgusu devam eden Şeker'in bugün Adliye'ye sevk edilmesi bekleniyor.
TikTokta Ramazan ayı skandalı TİKTOK'TA RAMAZAN AYI SKANDALI
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