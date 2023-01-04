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Tunca Nehri’ne atık su karışıyor! Tunca Nehri’nde kirlilik neden bitmiyor?

A Haber
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Giriş: 04.01.2023 09:01
Tunca Nehri'ndeki kirlilik bir türlü bitmiyor. Çevreye atılan çöplerin yanı sıra atık suyun nehre karışması ortaya korkunç bir manzara çıkarıyor. A Haber muhabiri Umut Işık detayları aktardı.
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