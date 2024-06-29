TSK 5 helikopter görevlendirdi! İzmir’deki orman yangınına havadan karadan müdahale

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri yangının söndürülmesi için 5 helikopter görevlendirdi. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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