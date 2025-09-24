24 Eylül 2025, Çarşamba

Trovit Yaylası'nda yenden çığ yaşandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 01:13
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Tirovit Yaylası’nda dün meydana gelen çığın ardından bugün de çığ düştü. Saat 17.00 civarında yayla yolunda seyir halinde olan araçların çığ nedeniyle yolda mahsur kaldığı yönünde Rize İl Özel İdaresi’ne ihbar yapıldı. İhbar üzerine AFAD ekipleriyle koordineli şekilde gerekli iş makineleri bölgeye yönlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, çığ altında mahsur kalan toplam 5 araç içerisindeki 15 vatandaş ile 8 küçükbaş hayvan güvenli bir şekilde kurtarıldı.
