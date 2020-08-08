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Tripolis Antik Kenti'ndeki eserler turizme kazandırılacak!

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Giriş: 08.08.2020 12:43
Güncelleme:08.08.2020 12:44
Denizli'nin Buldan ilçesinde, kuruluşu milattan önce (m.ö.) 5500 yıllarına dayanan Tripolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Antik kentteki ilk yerleşim izlerinin M.Ö. 5500'lü yıllardan başlayarak milattan sonra 13'üncü yüzyıla kadar belli aralıklar haricinde kesintisiz olarak devam ettiğini tespit edildi. Turizme kazandırılacak bölgedeki yaşanan gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ‘Kazı Başkanı’ olan konuğu Doçent Dr. Bahadır Duman ile konuştu. İşte tüm detaylar…

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