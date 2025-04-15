15 Nisan 2025, Salı
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Trafo hırsızına 8 Yıl 4 ay hapis cezası
Şanlıurfa’daki Evren Sanayi Sitesi ve Akabe TOKİ’ye enerji sağlayan Dicle Elektrik’e bağlı trafoya girerek bakır kabloları çalan sanık, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yaklaşık 1 milyon TL’lik zarara yol açan hırsızlık, 3 bin 823 işyerini elektriksiz bırakarak sanayi üretimini durma noktasına getirmişti.