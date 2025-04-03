03 Nisan 2025, Perşembe
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Trafikte tartıştığı sürücünün motosikletine zarar verdi! O anlar kamerada
Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Cemal Paşa Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir otomobildeki şahıslarla motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, motosikleti cadde ortasında bırakarak kaçtı. Otomobildeki iki şahıstan biri elinde demir çubuk ile bir süre kaçan motosiklet sürücüsünü aradı.