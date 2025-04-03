03 Nisan 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Trafikte tartıştığı sürücünün motosikletine zarar verdi! O anlar kamerada
Trafikte tartıştığı sürücünün motosikletine zarar verdi! O anlar kamerada

Trafikte tartıştığı sürücünün motosikletine zarar verdi! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.04.2025 20:29
Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Cemal Paşa Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir otomobildeki şahıslarla motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, motosikleti cadde ortasında bırakarak kaçtı. Otomobildeki iki şahıstan biri elinde demir çubuk ile bir süre kaçan motosiklet sürücüsünü aradı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trafikte tartıştığı sürücünün motosikletine zarar verdi! O anlar kamerada
Otobüsün önüne atlayan şahıs yürekleri ağza getirdi!
Otobüsün önüne atlayan şahıs yürekleri ağza getirdi!
Trafikte tartıştığı sürücünün motosikletine zarar verdi!
Trafikte tartıştığı sürücünün motosikletine zarar verdi!
Esenyurt’ta eşini bıçakla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Esenyurt’ta eşini bıçakla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Cenazeden dönerken aynı yolda kaza: 8 yaralı
Cenazeden dönerken aynı yolda kaza: 8 yaralı
Ünlü sanatçı Volkan Konak’ı sevenleri yalnız bırakmıyor
Ünlü sanatçı Volkan Konak'ı sevenleri yalnız bırakmıyor
Toprak altındaki 4 işçiyi kurtarmak için toprağı elleriyle kazdılar!
Toprak altındaki 4 işçiyi kurtarmak için toprağı elleriyle kazdılar!
KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yeni açıklama!
KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yeni açıklama!
Kovanlara zarar veren ayı fotokapana yakalandı
Kovanlara zarar veren ayı fotokapana yakalandı
4 işçi göçük altında kaldı
4 işçi göçük altında kaldı
Minyatür müzesinde zamanda yolculuk
Minyatür müzesinde zamanda yolculuk
Kamu arazisine yapılan kaçak yapılar yıkıldı!
Kamu arazisine yapılan kaçak yapılar yıkıldı!
Silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster