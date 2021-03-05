05 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Trafikte 'pes' dedirten görüntü! Seyir halindeki TIR...

Trafikte 'pes' dedirten görüntü! Seyir halindeki TIR...

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2021 15:30
Güncelleme:05.03.2021 15:37
Kahramanmaraş’ta seyir halindeki TIR'ın kapısına tutunarak tehlikeli yolculuk yapan bir kişi adeta kazaya davetiye çıkardı.

Kahramanmaraş Göksun karayolu Tekir mevkisinde bir başka araçtaki yolcu tarafından kaydedilen görüntüler, bu kadarına da olmaz dedirtti.
Plakası öğrenilemeyen bir TIR, seyir halindeyken TIR'ın ayna demirine ve kapısına tutunan bir kişinin yolculuk yaptığı görülüyor.

Tehlikeli yolculukta sürücü ve yolcunun birbirleriyle sohbet ettiği görülüyor.

Bu sırada görüntüyü kaydeden kişi ise, "Evet bakın, sonra da diyorlar ki kaza var. Ölecek yer arıyor görüyorsun" diyerek tepkisini dile getiriyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Trafikte 'pes' dedirten görüntü! Seyir halindeki TIR...
Trafikte 'pes' dedirten görüntü! Seyir halindeki TIR...
Midesinden çıkanlar şoke etti! Onlarca kilo…
Midesinden çıkanlar şoke etti! Onlarca kilo…
Rahip ülkeyi şok etti! Müşteri gibi geldi...
Rahip ülkeyi şok etti! Müşteri gibi geldi...
Polise alçak oyun! Tezgahı kamera bozdu
Polise alçak oyun! Tezgahı kamera bozdu
Feci kaza kamerada
Feci kaza kamerada
İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum
Kıbrıs gazisinin yürek dağlayan anısı
Kıbrıs gazisinin yürek dağlayan anısı
Karadeniz görülen mutasyonla ilgili özel çalışma başlatıldı
Karadeniz görülen mutasyonla ilgili özel çalışma başlatıldı
Elimle kazıp bir askeri çıkardım
"Elimle kazıp bir askeri çıkardım"
Dev kule servisin üzerine devrildi
Dev kule servisin üzerine devrildi
Sesi duyan kaçtı! O anlar kamerada
Sesi duyan kaçtı! O anlar kamerada
Garaj kapısını açık bıraktı! Dev timsah...
Garaj kapısını açık bıraktı! Dev timsah...
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ