16 Mayıs 2025, Cuma
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Trafikte gerilim: İki araçtaki şahıslar birbirine girdi
Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi’nde iki otomobilde bulunanlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şahıslar arabadan inerek kavga etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden son bulurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.