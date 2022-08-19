19 Ağustos 2022, Cuma
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Trafik yönetmeliğinde değişiklik! Motosiklet, bisiklet ve scooter sürücüleri dikkat… Artık zorunlu oldu
Karayolları trafik yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre; karanlıkta elektrikli scooter ya da bisiklet kullananlara gece reflektif bir kıyafet giyme zorunluluğu getirildi. Ayrıca taksi ve otobüsler de bundan böyle çocuklar için kemer ya da oto koltuk bulundurulacak.