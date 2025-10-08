08 Ekim 2025, Çarşamba

Yaşam Videoları Trafik magandası kuryeye dehşeti yaşattı: O anlar kamerada
Trafik magandası kuryeye dehşeti yaşattı: O anlar kamerada

Trafik magandası kuryeye dehşeti yaşattı: O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2025 17:51
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde motosikletli kuryenin önünü kesen servis minibüsü şoförü, gence şiddet uyguladı, ardından bıçakla tehdit etti. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
