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Trafik kazasında hayatını kaybeden TikTok fenomeni Enes Çakmak'ın ardından acı bir hikaye çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2022 09:08
Geçirdiği trafik kazası sonucu sevenlerini yasa boğan Tiktok Fenomeni Enes Çakmak’ın ardından acı bir hikaye çıktı. Enes Alf adıyla tanınan Çakmak’ın annesinin 2015 yılında bir cani tarafından bıçakla katledildiği öğrenildi.
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