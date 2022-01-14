Trafik kazasında hayatını kaybeden TikTok fenomeni Enes Çakmak'ın ardından acı bir hikaye çıktı

Geçirdiği trafik kazası sonucu sevenlerini yasa boğan Tiktok Fenomeni Enes Çakmak’ın ardından acı bir hikaye çıktı. Enes Alf adıyla tanınan Çakmak’ın annesinin 2015 yılında bir cani tarafından bıçakla katledildiği öğrenildi.