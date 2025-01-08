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Trafik kabusu: İstanbul dünya listesinin başında

Trafik kabusu: İstanbul dünya listesinin başında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.01.2025 19:46
İstanbul, trafik yoğunluğunda dünya lideri seçildi. Amerika merkezli bir şirketin yaptığı araştırmaya göre, İstanbullular yılda ortalama 105 saatini trafikte kaybediyor. Özellikle mesai çıkış saatlerinde yoğunluk yüzde 78'e kadar çıkıyor. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, İstanbul’un trafiğindeki son durumu aktardı: “Kavacık’tan Kurtköy’e 50 dakikada ulaştık, oysa İstanbul-Bursa arası mesafe sadece 1 saat 30 dakika. Şehrin yoğunluğu her geçen gün artıyor ve bu da İstanbul’u trafik yoğunluğunda dünya birincisi yapıyor.” ifadelerini kullandı.
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Trafik kabusu: İstanbul dünya listesinin başında
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