Trafik kabusu: İstanbul dünya listesinin başında

İstanbul, trafik yoğunluğunda dünya lideri seçildi. Amerika merkezli bir şirketin yaptığı araştırmaya göre, İstanbullular yılda ortalama 105 saatini trafikte kaybediyor. Özellikle mesai çıkış saatlerinde yoğunluk yüzde 78'e kadar çıkıyor. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, İstanbul’un trafiğindeki son durumu aktardı: “Kavacık’tan Kurtköy’e 50 dakikada ulaştık, oysa İstanbul-Bursa arası mesafe sadece 1 saat 30 dakika. Şehrin yoğunluğu her geçen gün artıyor ve bu da İstanbul’u trafik yoğunluğunda dünya birincisi yapıyor.” ifadelerini kullandı.

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