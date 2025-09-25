Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık şekilde gerçekleşti. Isınmanın ardından 5'e 2 ile başlayan antrenmanda taktik çalışma yapıldı. Bordo-mavili ekipte antrenmana sakatlıkları bulunan Mustafa Eskihellaç ve Nwakaeme katılmadı.

