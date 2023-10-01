Trabzon'da sokaklar su altında kaldı

Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış var. O kentlerden biri de Trabzon. Kentte sağanak nedeniyle Karadeniz sahil yolunda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

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