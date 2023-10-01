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Trabzon'da sokaklar su altında kaldı

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Giriş: 01.10.2023 19:24
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış var. O kentlerden biri de Trabzon. Kentte sağanak nedeniyle Karadeniz sahil yolunda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
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