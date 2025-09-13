13 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Trabzon'da minibüs tıra arkadan çarptı: 15 yaralı
Trabzon’da minibüs tıra arkadan çarptı: 15 yaralı

Trabzon'da minibüs tıra arkadan çarptı: 15 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2025 17:44
Kaza ilçenin Karadeniz Sahil Yolu Yeşilyalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Trabzon'dan Rize istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 61 M 608 plakalı yolcu minibüsüne kırmızı ışıkta beklediği sırada arkasından gelen Azerbaycan plakalı tır hızla çarptı. Minibüs, kaza sonrası önündeki taş kamyonu ile tır arasında sıkıştı. İlk belirlemelere göre kazada minibüste bulunan 15 kişi yaralandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trabzon’da minibüs tıra arkadan çarptı: 15 yaralı
3. Uluslararası Ayvalık Yarı Maratonu tamamlandı
3. Uluslararası Ayvalık Yarı Maratonu tamamlandı
Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonunda 10 tutuklama
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 10 tutuklama
Anadolu diyarı ahiler şehri Kırşehir’de
Anadolu diyarı ahiler şehri Kırşehir'de
Zeytinlik alanda çıkan yangın paniğe neden oldu
Zeytinlik alanda çıkan yangın paniğe neden oldu
Salda Gölüne inen geyik kamerada
Salda Gölüne inen geyik kamerada
Aladağlarda kayıp olan Fransız turist bulundu
Aladağlarda kayıp olan Fransız turist bulundu
Trabzon’da minibüs tıra arkadan çarptı: 15 yaralı
Trabzon'da minibüs tıra arkadan çarptı: 15 yaralı
Kadıköy’de su borusu patladı: AVM otoparkı göle döndü
Kadıköy'de su borusu patladı: AVM otoparkı göle döndü
Trabzon’da minibüs tıra arkadan çarptı
Trabzon'da minibüs tıra arkadan çarptı
Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
‘Derman Ali Baba’nın vasiyeti Cumhurbaşkanına ulaştırılacak
‘Derman Ali Baba'nın vasiyeti Cumhurbaşkanına ulaştırılacak
Eski karısını eşarbıyla boğan zanlı tutuklandı
Eski karısını eşarbıyla boğan zanlı tutuklandı
Daha Fazla Video Göster