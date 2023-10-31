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Trabzon’da katil İsrail’in Gazze’deki katliamları protesto edildi

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 31.10.2023 17:12
A HABER ÖZEL | Siyonist İsrail Gazze'de büyük bir katliama girişti. Binlerce masum sivilin öldürüldüğü ve binlercesinin de yaralandığı hava, deniz ve kara saldırılarında milyonlarca Filistinli göçe zorlandı. İnsani bütün haklardan mahrum bırakılan Gazzeli Müslümanlara ise tüm Türkiye'den destek yağdı. Son olarak Trabzon'da katil İsrail'in Gazze'deki katliamları protesto edildi. Detayları A Haber ekibinden Selman Kutlu ve kameraman Özgür Özdemir aktardı.
Trabzon’da katil İsrail’e protesto
Trabzon’da katil İsrail’e protesto
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