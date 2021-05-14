14 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Trabzon'da kara yoluna fırlayan çocuk yürekleri ağza getirdi!

Trabzon'da kara yoluna fırlayan çocuk yürekleri ağza getirdi!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2021 08:38
Güncelleme:14.05.2021 08:44
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bisikletiyle kara yoluna fırlayan çocuk tırın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf Duha K.' nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yürekleri ağza getiren kaza, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Akçaabat ilçesinde meydana geldi. Evlerinin altında vakit geçirmek için bisiklet süren Yusuf Duha K. bisikletin kontrolünü kaybedince karayoluna fırladı. Bir anlık dalgınlıkla kendisini karayolunda bulan küçük çocuk, karayolunun sol şeridine kadar ilerledi.

Bu sırada, Ahmet Ercan idaresindeki 53 DY 780 plakalı tır Trabzon istikametinden Rize istikametine doğru seyir halindeydi.

Bisikletiyle tira yandan çarpan minik Yusuf Duha, bir anda yere düştü. Şans eseri yaralanmayan ve kazadan kıl payı kurtulan küçük çocuk, korku içinde ayağa kalkarak yol kenarında bulunan akrabalarına doğru koşmaya başladı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar panik içinde koşmaya başlarken, tır sürücüsü uzun süre yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atmaya çalıştı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri'nin çağrılmasının ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Duha K.' nın bilincinin açık ve sağlığının yerinde olduğu öğrenilirken, kontrol amaçlı tomografisinin çekildiği bilgisine ulaşıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şaşıp kaldılar! Aniden gelip...
Şaşıp kaldılar! Aniden gelip...
Günlerce dere yatağında mahsur kaldı!
Günlerce dere yatağında mahsur kaldı!
Sokak ortasında mermiler konuştu!
Sokak ortasında mermiler konuştu!
Şok! İş yerine giren yılan…
Şok! İş yerine giren yılan…
Adana'da kahreden olay! 3 arkadaşın da cesedine ulaşıldı
Adana'da kahreden olay! 3 arkadaşın da cesedine ulaşıldı
Ölümden kıl payı böyle kurtuldu
Ölümden kıl payı böyle kurtuldu
Torunlarını kurtardı kendi boğuldu!
Torunlarını kurtardı kendi boğuldu!
Metrobüste neler yaşandı?
Metrobüste neler yaşandı?
Operasyon anları anbean kamerada!
Operasyon anları anbean kamerada!
Metrobüste rehine şoku! Özel harekat polisleri...
Metrobüste rehine şoku! Özel harekat polisleri...
Günün verileri açıklandı! Düşüş sürüyor
Günün verileri açıklandı! Düşüş sürüyor
Metro çalışmasında dinamit ihmali
Metro çalışmasında dinamit ihmali
Daha Fazla Video Göster