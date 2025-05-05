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Tortum şelalesi coştu

Tortum şelalesi coştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 05.05.2025 09:42
Erzurum’un Uzundere ilçesinde bulunan ve dünyanın sayılı doğal şelaleleri arasında gösterilen Tortum Şelalesi, kar sularının erimesiyle birlikte coşkulu akışına başladı. Baharın gelişiyle birlikte derelerden gelen berrak sular, Tortum Gölü’nü doldurmaya başladı. Gölde bulunan su bendini aşan sular, her yıl olduğu gibi Tortum Şelalesi’ni besleyerek muhteşem bir manzara oluşturdu.
Tortum şelalesi coştu
Tortum şelalesi coştu
Tortum şelalesi coştu
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