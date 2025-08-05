05 Ağustos 2025, Salı
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Toros dağlarının gizli canlıları! Kayalıkların akrobatları: Yaban dağ keçileri
Tarihi ve kültürel değerleriyle öne çıkan Mersin zengin yaban hayatıyla da dikkati çekiyor. Toros dağları eteklerinde, sarp kayalıklarda özgürce dolaşan yaban dağ keçileri, doğanın en zarif ve etkileyici canlıları arasında yer alıyor. Bu doğrultuda bölgede yapılan sayımlarda yedi binin üzerinde dağ keçisinin olduğu belirlendi.