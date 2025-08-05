05 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Toros dağlarının gizli canlıları! Kayalıkların akrobatları: Yaban dağ keçileri
Toros dağlarının gizli canlıları! Kayalıkların akrobatları: Yaban dağ keçileri

Toros dağlarının gizli canlıları! Kayalıkların akrobatları: Yaban dağ keçileri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.08.2025 14:06
Tarihi ve kültürel değerleriyle öne çıkan Mersin zengin yaban hayatıyla da dikkati çekiyor. Toros dağları eteklerinde, sarp kayalıklarda özgürce dolaşan yaban dağ keçileri, doğanın en zarif ve etkileyici canlıları arasında yer alıyor. Bu doğrultuda bölgede yapılan sayımlarda yedi binin üzerinde dağ keçisinin olduğu belirlendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Toros dağlarının gizli canlıları! Kayalıkların akrobatları: Yaban dağ keçileri
Nehre giren öğretmen boğuldu
Nehre giren öğretmen boğuldu
Aileyi sarsan yeni sorun: Ev erkekleri
Aileyi sarsan yeni sorun: Ev erkekleri
Hava sıcaklıkları klima satışlarını artırdı
Hava sıcaklıkları klima satışlarını artırdı
Motosikletlinin öldüğü kaza kamerada
Motosikletlinin öldüğü kaza kamerada
Cinayet suçundan aranan firari yakalandı
Cinayet suçundan aranan firari yakalandı
Camide yangın tüpünü sıktılar!
Camide yangın tüpünü sıktılar!
Otomobili düz kontakla çalıştırıp çaldılar!
Otomobili düz kontakla çalıştırıp çaldılar!
Almanya’dan gelip Tokat’ta aronya ürettiler!
Almanya’dan gelip Tokat’ta aronya ürettiler!
Trabzon’da içme suyu sorununa çözümler!
Trabzon’da içme suyu sorununa çözümler!
Kırmızı ışıkta geçen motosikletli hayatını kaybetti
Kırmızı ışıkta geçen motosikletli hayatını kaybetti
Sinem Somun’un son fotoğrafı ortaya çıktı!
Sinem Somun'un son fotoğrafı ortaya çıktı!
Aydın’da alevlerle mücadele
Aydın'da alevlerle mücadele
Daha Fazla Video Göster