Pakistan'da ABD-İran gerilimine barış arayışı: Neler masada?

Pakistan’ın başkenti İslamabad, bugün dünya siyasetinin kalbinin attığı en sıcak nokta haline geldi. Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları, Ortadoğu’daki ateş çemberini bertaraf etmek için tarihi bir zirvede bir araya geldi. ABD ve İran arasındaki gerilimin savaş tamtamlarına dönüştüğü bir dönemde, İslamabad’dan yükselecek ses, bölgedeki tüm dengeleri yerinden oynatacak güçte. Dünyanın gözünü çevirdiği İslamabad'daki kritik zirve başladı. A Haber Muhabiri Fakhur Rahman Pakistan'dan son detayları aktardı.