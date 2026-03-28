Demir Kubbe delik deşik! İran A Haber canlı yayınında Tel Aviv'i vurdu

Orta Doğu’da gerilimin zirve yaptığı, namluların sıcak bölgeye çevrildiği o kritik saatlerde, İsrail’in dünyaca ünlü hava savunma sistemi Demir Kubbe’nin büyük bir hezimet yaşadığı anlar A Haber farkıyla tanıklık altına alındı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, çatışmaların tam kalbinden, mermilerin ve füzelerin havada uçuştuğu ateş hattından bildirdiği o tarihi anlarda, sözde 'geçilemez' denilen savunma kalkanının nasıl delik deşik olduğunu, bataryaların kilitlendiğini ve gökyüzündeki o büyük paniği tüm detaylarıyla deşifre etti.