Toprak altındaki 4 işçiyi kurtarmak için toprağı elleriyle kazdılar!

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, vatandaşların desteğiyle arama kurtarma çalışmalarına başladı. İş makineleri yardımıyla kurtarma çalışmaları devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN