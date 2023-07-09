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Topkapı Sarayı'nda yangın

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Giriş: 09.07.2023 09:13
Son dakika haberi... Topkapı Sarayı'nın içindeki tarihi restoranda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin farklı noktalardan yaptığı çalışmayla söndürüldü.
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