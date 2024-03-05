05 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Topkapı Sarayı'nda Ramazan hazırlığı

Topkapı Sarayı'nda Ramazan hazırlığı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2024 12:05
Topkapı Sarayı'ndaki Mukaddes Emanetler Dairesi Ramazan ayına hazırlanıyor. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde 300 eser sergileniyor. Ramazan ayına sayılı günler kala dairede hummalı bir çalışma yürütülüyor zira bazı eserler yeniden ziyaretçilerle buluşacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Topkapı Sarayı’nda Ramazan hazırlığı
Topkapı Sarayı'nda Ramazan hazırlığı
Kimse şüphelenmedi! Elektrikçi kılığında...
Kimse şüphelenmedi! Elektrikçi kılığında...
Testler tarih mi oluyor?
Testler tarih mi oluyor?
İstanbul depremini tetikler mi?
İstanbul depremini tetikler mi?
Ev sahibi ile kiracılar arasında ek protokol krizi
Ev sahibi ile kiracılar arasında "ek protokol" krizi
Türkiye şampiyonu boksör tabancayla vuruldu
Türkiye şampiyonu boksör tabancayla vuruldu
11 ilde NARKOÇELİK-4 operasyonu
11 ilde NARKOÇELİK-4 operasyonu
Kaza değil cinayet! Samsun’da bir şehit...
Kaza değil cinayet! Samsun'da bir şehit...
Fırtına ve yağış uyarısı
Fırtına ve yağış uyarısı
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Bu okulun tek öğrencisi var
Bu okulun tek öğrencisi var
İstanbul’da feci kaza! 5 ölü
İstanbul'da feci kaza! 5 ölü
Daha Fazla Video Göster