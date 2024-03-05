Topkapı Sarayı’nda Ramazan hazırlığı

Topkapı Sarayı'ndaki Mukaddes Emanetler Dairesi Ramazan ayına hazırlanıyor. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde 300 eser sergileniyor. Ramazan ayına sayılı günler kala dairede hummalı bir çalışma yürütülüyor zira bazı eserler yeniden ziyaretçilerle buluşacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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