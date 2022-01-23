Tonga Yanardağ patlaması adayı yok etti!

Tonga'da geçtiğimiz hafta meydana gelen yanardağ patlaması ve tsunami felakete yol açmıştı. Çok sayıda ülkenin tsunami alarmı verdiği patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Rusya Federal Uzay Ajansı tarafından paylaşılan görüntülerde adanın büyük bir kısmının haritadan silindiği görüldü.