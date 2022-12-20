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Tom Cruise uçaktan atlarken çektiği videoda hayranlarına teşekkür etti

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Giriş: 20.12.2022 15:09
'Jack Reacher' ile 'Last Samurai' gibi başarılı projelerle seyirciyle buluşan yıldız Tom Cruise, 'Mission Impossible' serisinin yeni bölümü için çekim yaparken kaydettiği bir videoyla gündem oldu. Uçaktan atlarken video çeken Cruis, Mayıs ayında vizyona giren 'Top Gun' filmine verdikleri sıkı destek için hayranlarına teşekkür etti.
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