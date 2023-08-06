TOKİ örnek dairesi A Haber'de! Asrın felaketinde 6 ay geride kaldı

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 82 bin 104 konut ve 30 bin köy evi yapılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Örnek daireler görüntülendi.

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