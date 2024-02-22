22 Şubat 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Tokat’ta sandalyeli kavga kamerada
Tokat Merkez kafeler sokağında henüz bilinmeyen bir sebeple isimleri öğrenilemeyen iki grup tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Öfkeli şahıslar, birbirlerine sandalyelerle saldırdı. Taraflardan biri kavgadan kaçmaya çalışan bir şahsı aralarına alarak yere düşürdü. Tekme yumruk ve sandalye ile acımasızca saldırıya uğrayan şahıs dayak yedi. Bir gencin dayak yiyen vatandaşın yere düşen telefonunu verdiği görüldü. Kavga sonrası grup olay yerinden uzaklaştı.