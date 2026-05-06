Tokat'ta sağanak sonrası ekili alanlar su altında kaldı

Tokat'ta kent genelinde 3 gündür aralıklarla süren yağış, ilçe merkezi, Çiftlik, Ovayurt ve Tatar köylerinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın ardından Yeşilırmak'ın taşması sonucu bazı ekili araziler su altında kaldı. Yağışlardan dolayı ilçe genelinde yaklaşık 3 bin dönüm alanın sular altında kaldığı belirtildi. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.