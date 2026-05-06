Tehdidin 'dijital' hali: Reklam gelirleri neden 'batı'ya kayıyor?

Türkiye'nin ekonomi, kültür ve hatta milli güvenliğini hedef alan sinsi bir tehdit olarak nitelendirilen "Dijital Abluka"ya karşı devletin zirvesi harekete geçti. Reklam gelirlerinin hızla küresel dijital platformlara kayması ve yerli medyanın bu süreçte güç kaybetmesi üzerine Rekabet Kurumu geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Batı merkezli teknoloji devlerinin reklam pazarındaki hakimiyetini ve yerli yayıncıları korumaya yönelik yeni düzenleme hazırlıklarını tüm detaylarıyla paylaştı.