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Tokat’ta motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2024 14:21
Tokat'ın Turhal ilçesinde seyir halindeyken motosikletlerin üzerine uzanarak ilerleyen sürücülerin tehlikeli yolculukları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Tokat’ta motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu
Tokat’ta motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu
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