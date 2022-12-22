Tokat’ta 12 torun sahibi kadın kayıp! 64 yaşındaki Arife Gökçe kaçırıldı mı?

Tokat'ın Almus ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Arife Gökçe, 17 Aralık'tan beri kayıp. Yaşlı kadını arama çalışmaları devam ediyor. Ailesi ise Arife Gökçe'nin kaçırıldığını öne sürüyor. İşte tüm detaylar…

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