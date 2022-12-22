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Tokat’ta 12 torun sahibi kadın kayıp! 64 yaşındaki Arife Gökçe kaçırıldı mı?

A Haber
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Giriş: 22.12.2022 16:48
Tokat'ın Almus ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Arife Gökçe, 17 Aralık'tan beri kayıp. Yaşlı kadını arama çalışmaları devam ediyor. Ailesi ise Arife Gökçe'nin kaçırıldığını öne sürüyor. İşte tüm detaylar…
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