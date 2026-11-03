Milletin hizmetinde bir çeyrek asır: AK Parti'nin iktidardaki 24 yılına damga vuran gelişmeler

14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde elde ettiği yüzde 34,28'lik oy oranıyla iktidara gelişinin 24. yılını geride bırakıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde geçen süreçte 2008'deki kapatma davası, 2010 anayasa değişikliği, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş gibi önemli gelişmeler yaşandı. İşte AK Parti'nin 24 yıllık iktidar sürecindeki dönüm noktaları...