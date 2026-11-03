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CHP, Özgür Özel'i sildi
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CHP, Özgür Özel'i sildi

CHP'nin resmî internet sitesinde, Özgür Özel'in genel başkanlığı dönemine ait içerikler silindi. Özel'in grup konuşmaları ve yaptığı toplantılar partinin arşivinden kaldırıldı.

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