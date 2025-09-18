Tofaşlar kafa kafaya çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü

Antalya'da birisi ters yönden ilerleyen iki Tofaş marka otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Bir kişinin araçta sıkıştığı, diğerlerinin ise yola saçıldığı kazada 4 kişi yaralandı.

