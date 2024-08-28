Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi! "Sabıkalı" üst geçitte yine kaza

İstanbul Bakırköy’deki sabıkalı üst geçit bugün yine bir kazayla gündeme geldi. Daha önce 2 kere kaza olan ve 4 kişinin can verdiği geçide bu kez bir tır dorsesi takıldı. Dev araç, yanındaki belediye otobüsünün üzerine devrildi. Kazada neyse ki can kaybı yok. İşte o anlar…

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