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Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi!

Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi! "Sabıkalı" üst geçitte yine kaza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 01:03
İstanbul Bakırköy’deki sabıkalı üst geçit bugün yine bir kazayla gündeme geldi. Daha önce 2 kere kaza olan ve 4 kişinin can verdiği geçide bu kez bir tır dorsesi takıldı. Dev araç, yanındaki belediye otobüsünün üzerine devrildi. Kazada neyse ki can kaybı yok. İşte o anlar…
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