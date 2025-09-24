Tır evin bahçesine uçtu: Faciadan dönüldü

Edinilen bilgilere göre kaza, Malatya-Elazığ kara yolu Kale ilçe sınırlarında meydana geldi. Elazığ istikametinden Malatya yönüne seyir halinde olan karo mozaik yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan tır, E.K.'ya ait evin bahçesine uçtu. Kaza sırasında bahçede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, bahçeye düşen tır çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

