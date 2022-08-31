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Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer yakalandı! Türkiye'ye iade işlemleri başladı

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Giriş: 31.08.2022 08:49
Kripto para borsası 'Thodex' üzerinden binlerce kişiyi dolandıran ve kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalandı. İçişleri Bakanlığı, Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine de başlandığını açıkladı. Fatih Özer'in 3 ayrı suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor.
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