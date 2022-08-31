Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer yakalandı! Türkiye'ye iade işlemleri başladı

Kripto para borsası 'Thodex' üzerinden binlerce kişiyi dolandıran ve kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalandı. İçişleri Bakanlığı, Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine de başlandığını açıkladı. Fatih Özer'in 3 ayrı suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor.

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