09 Nisan 2024, Salı
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TFF'den flaş Süper Kupa kararı! Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi | Fenerbahçe'nin puanı silinecek mi? İşte o madde...
TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa Finali'nde sarı-lacivertli ekibin sahadan çekilmesi nedeniyle Fenerbahçe'yi PFDK'ya sevk etti. Peki Fenerbahçe'yi hangi cezalar bekliyor? Fenerbahçe'nin puanı silinecek mi? Fenerbahçe Türkiye Kupası'ndan men edilecek mi? İşte o madde...