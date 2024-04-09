TFF'den flaş Süper Kupa kararı! Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi | Fenerbahçe'nin puanı silinecek mi? İşte o madde...

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa Finali'nde sarı-lacivertli ekibin sahadan çekilmesi nedeniyle Fenerbahçe'yi PFDK'ya sevk etti. Peki Fenerbahçe'yi hangi cezalar bekliyor? Fenerbahçe'nin puanı silinecek mi? Fenerbahçe Türkiye Kupası'ndan men edilecek mi? İşte o madde...