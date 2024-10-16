16 Ekim 2024, Çarşamba
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Tescilli Kuytucak narı bahçede 20 lira

Tescilli Kuytucak narı bahçede 20 lira

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2024 16:38
Adana'nın Kozan ilçesinde tescilli Kuytucak narında hasat başlarken bahçede kilosu 20 liradan alıcı buluyor. Coğrafi işaret ile lezzeti tescillenen Kuytucak narının hasadı 15 gün sürecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otobüste seyahat eden şahıs uyuşturucu ile yakalandı
Otobüste seyahat eden şahıs uyuşturucu ile yakalandı
Tescilli Kuytucak narı bahçede 20 lira
Tescilli Kuytucak narı bahçede 20 lira
Yüksek ivmede az hasar sevindirici
"Yüksek ivmede az hasar sevindirici"
Sular çekildi mezarlık gün yüzüne çıktı!
Sular çekildi mezarlık gün yüzüne çıktı!
Bu benim tekerlekli sandalyem değil ayağım
"Bu benim tekerlekli sandalyem değil ayağım"
Fay biriktirdiği enerjiyi patlatıyor
"Fay biriktirdiği enerjiyi patlatıyor"
Depremin izleri A Haber’de!
Depremin izleri A Haber’de!
100 milyonluk vurgun! 26 kişilik çete çökertildi
100 milyonluk vurgun! 26 kişilik çete çökertildi
Özel görmezden geldi! O işçi konuştu
Özel görmezden geldi! O işçi konuştu
Camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Tutuklandılar
Camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Tutuklandılar
İstanbul’dan kartpostallık görüntüler!
İstanbul'dan kartpostallık görüntüler!
Otomobilini hurdaya çevirdi
Otomobilini hurdaya çevirdi
Daha Fazla Video Göster