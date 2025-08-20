Terzioğlu caddesindeki çalışmalarda sona doğru

Baştan sona yenilenecek olan caddeye kaldırım, orta refüj, asfaltlama ve aydınlatma çalışmaları yapılacak. Kent genelinde yol yenileme çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, kent trafiği rahatlatmak ve alternatif güzergâhları daha konforlu hale getirmek amacıyla başlatmış olduğu yenileme çalışmalarına devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında bin 400 metre uzunluğundaki Terzioğlu Caddesinde altyapı çalışmaları tamamlanırken, PMT serimine başlandı. PMT seriminin ardından caddeye sıcak asfalt yapılacak.

