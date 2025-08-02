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Ters dönen otomobilden sağ kurtuldu

Ters dönen otomobilden sağ kurtuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.08.2025 18:11
Kaza, ilçeye bağlı Çayırpınar Köyü mevkii sanayi sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre Niksar istikametinden Reşadiye yönüne seyir halinde olan C. K. (43) idaresindeki 31 AFR 47 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen S. K.'nın (65) kullandığı 60 RF 625 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden birisi ters dönerek durdu. Her iki otomobil sürücüsü de yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Ters dönen otomobilden sağ kurtuldu
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