Terörsüz Türkiye raporu açıklandı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörün bitmesi tarihi sorumluluktur

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu misyonunu tamamladı. Terörsüz Türkiye sürecinin yasama ayağını yürüten komisyon 7 bölüm 60 sayfadan oluşan rapor çıkardı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş raporun toplumsal barışın kalıcı zemini olacağını belirtti. Süreç raporunun af mahiyeti taşımadığını belirtti. Öte yandan tarihi metinde kamu vicdanı gözetiliyor. Cezasızlık algısına kesinlikle yer yok. Silah bırakan her PKK'lıya adli işlem yapılacak ve belirli bir süre denetim altında tutulacak. PKK'nın silah bırakmasına sahada teyit şartı getirildi. Raporda "umut hakkı" konusu doğrudan yer almazken içerik olarak yer alıyor. AİHM ve AYM kararlarının gecikmeksizin hayata geçirilmesi önerildi.

