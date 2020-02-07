Terör örgütünden kaçıp geldi çağrı yaptı! İşte genç kızın o feryadı |Video

Terör örgütünün elinden kaçıp ailesinin yanına dönen genç kız Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri de ziyaret etti, destek verdi. Kandırılan geç kız dağdakilere seslenerek "Artık dağdakiler bu silahı bıraksın. Analar artık gözyaşı dökmesin. Ben nasıl anama baba kavuştuysam gelin siz de kavuşun. Ben ailemle nasıl mutlu olduysam, onlar da gelsin mutlu olsun." dedi. Öte yandan dağa kandırılarak kaçırılan çocukları için nöbet tutan acılı aileler, dağdan kaçıp gelen genç kıza "evlatlarımızı gördün mü?" diye sordu. İşte yaşanan o diyaloglar...

Terör örgütünde kaçan genç kız Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti.

21 yaşındaki genç kız 5 yıl önce kandırılıp Hakkari'de dağa kaçırıldı. 8 ay önce örgütten kaçmayı başardı ve güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şimdi ailesiyle mutlu bir hayat sürüyor...

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KAÇAN KADIN ÇAĞRI YAPTI

Genç kız anneleri ziyaretinde dağdaki kandırılan gençlere seslenerek "Artık dağdakiler bu silahı bıraksın. Analar artık gözyaşı dökmesin. Ben nasıl anama baba kavuştuysam gelin siz de kavuşun. Ben ailemle nasıl mutlu olduysam, onlar da gelsin mutlu olsun." dedi.



Ziyarette duygusal anlar da yaşandı. Aileler, örgütten kaçan kıza bir umut evlatlarını görüp görmediğini sordu.

EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLE SAYISI 82 OLDU

Öte yandan evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Erzurum'un Tekman ilçesinden gelen Eşrefoğlu çiftiyle birlikte

nöbet tutan aile sayısı 82 oldu.