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Terminalde otobüs beklerken silahlı saldırıya uğradı

Terminalde otobüs beklerken silahlı saldırıya uğradı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 12:18
Şanlıurfa'da otogarda bekleyen yolcunun silahla bacağından vurulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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Terminalde otobüs beklerken silahlı saldırıya uğradı
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