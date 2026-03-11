CANLI YAYIN
"Anfield’da taraftarımızla kazanacağımıza inanıyorum"
Devrim Muhafızları: Helak olacaksınız
Vatandaşlar şok oldu: Maltepe'de park halindeki 3 araç yandı
Buruk: Liverpool’u iki kez yenmek büyük gurur
Allah'ın güzel isimleri ne demek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İran’ın hipersonik füzeleri Demir Kubbe’yi zorladı: Gözler Türkiye’nin Çelik Kubbe projesinde

Orta Doğu’da gerilim her geçen saniye tırmanırken, İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği son füze saldırıları modern savaş stratejilerini kökten değiştirdi. İsrail’in "geçilemez" denilen Demir Kubbe sistemi, İran’ın 15-16 Mach hıza ulaşan hipersonik füzeleri karşısında çaresiz kalırken; Uzman İbrahim Keleş, Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği "Çelik Kubbe" projesinin ve katmanlı hava savunma sistemlerinin bölgedeki stratejik dengeleri nasıl değiştireceğini çarpıcı gerçeklerle A Haber ekranlarında analiz etti.

İsrail'in erken uyarı sistemi bozuldu
ABD İran Donanması'na böyle saldırdı!
Witkoff: İsrail tek bombalık ülke
İran "Hürremşehr" ile Tel Aviv’in kalbini vurdu
İran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
Trump'tan Cinping görüşmesi öncesi İran'a saldırı planı
KUYUMCUKENT'TE 20 MİLYONLUK SOYGUN
