İran’ın hipersonik füzeleri Demir Kubbe’yi zorladı: Gözler Türkiye’nin Çelik Kubbe projesinde

Orta Doğu’da gerilim her geçen saniye tırmanırken, İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği son füze saldırıları modern savaş stratejilerini kökten değiştirdi. İsrail’in "geçilemez" denilen Demir Kubbe sistemi, İran’ın 15-16 Mach hıza ulaşan hipersonik füzeleri karşısında çaresiz kalırken; Uzman İbrahim Keleş, Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği "Çelik Kubbe" projesinin ve katmanlı hava savunma sistemlerinin bölgedeki stratejik dengeleri nasıl değiştireceğini çarpıcı gerçeklerle A Haber ekranlarında analiz etti.