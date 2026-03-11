İsrail'in Lübnan stratejisi: Hedef sadece Hizbullah değil, kaynakların gaspı!

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları aralıksız sürerken, uzmanlar Tel Aviv'in asıl amacının sadece Hizbullah'ı bölgeden uzaklaştırmak olmadığını vurguluyor. Litani Nehri hattında yoğunlaşan saldırıların arkasında su kaynaklarını kontrol etme ve verimli tarım arazilerini ele geçirme planı yatıyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, İsrail'in "vadedilmiş topraklar" bahanesiyle bölgeyi istikrarsızlaştırmayı ve stratejik kaynaklara çökmeyi hedeflediğini belirtti.