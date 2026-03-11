İsrail’in Lübnan planı ve 5. nesil savaş: Bölgede kartlar yeniden karılıyor!

Ortadoğu’da İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve İran ile artan gerilim, küresel stratejileri yeniden şekillendiriyor. A Haber canlı yayınında kritik değerlendirmelerde bulunan Stratejist Dr. Mehmet Bozkuş, savaşın sadece askeri bir çatışma değil, teknoloji ve enerji kaynakları üzerinden yürütülen derin bir hesaplaşma olduğunu belirtti. Bozkuş, İsrail’in Lübnan üzerinden Akdeniz’deki enerji hakimiyetini pekiştirmeyi ve İran’ın bölgesel etkisini kırmayı hedeflediğini vurguladı.