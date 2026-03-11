CANLI YAYIN
İran’ın hipersonik füzeleri Demir Kubbe’yi zorladı
Vatandaşlar şok oldu: Maltepe'de park halindeki 3 araç yandı
Devrim Muhafızları: Helak olacaksınız
Allah'ın güzel isimleri ne demek?
Hedef sadece Hizbullah değil, kaynakların gaspı!
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsrail’in Lübnan planı ve 5. nesil savaş: Bölgede kartlar yeniden karılıyor!

Ortadoğu’da İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve İran ile artan gerilim, küresel stratejileri yeniden şekillendiriyor. A Haber canlı yayınında kritik değerlendirmelerde bulunan Stratejist Dr. Mehmet Bozkuş, savaşın sadece askeri bir çatışma değil, teknoloji ve enerji kaynakları üzerinden yürütülen derin bir hesaplaşma olduğunu belirtti. Bozkuş, İsrail’in Lübnan üzerinden Akdeniz’deki enerji hakimiyetini pekiştirmeyi ve İran’ın bölgesel etkisini kırmayı hedeflediğini vurguladı.

İsrail'in erken uyarı sistemi bozuldu
ABD İran Donanması'na böyle saldırdı!
Witkoff: İsrail tek bombalık ülke
İran "Hürremşehr" ile Tel Aviv’in kalbini vurdu
İran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
Trump'tan Cinping görüşmesi öncesi İran'a saldırı planı
KUYUMCUKENT'TE 20 MİLYONLUK SOYGUN
